Аэропорты в Польше возобновили работу в нормальном режиме

Варшава. Аэропорты в Польше после двух дней проблем, вызванных сильным туманом, который время от времени приводил к полному прекращению авиационного движения, с сегодняшнего утра работают в нормальном режиме.

Об этом сообщает TVN24.

"Сегодня утром аэропорты работают уже нормально (...) Самолеты прилетают и улетают согласно графику", - отмечает телеканал.

Как сообщал УНИАН, сильный туман с утра 21 октября до вечера 22 октября создал значительные сложности в работе практически всех 11 гражданских аэропортов в Польше. Кроме того, из-за тумана Президент Польши Бронислав Коморовский не смог вылететь в Познань.

Услугами польских аэропортов в прошлом году воспользовалось 21,7 миллиона пассажиров, что на 6% больше, чем в предыдущем году.