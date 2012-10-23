ТПС «Дарница» представит новую технологию обслуживания электропоездов

Новый центр по обслуживанию скоростных электропоездов - Техническая пассажирская станция (ТПС) «Дарница», которая в ближайшее время откроется в Киеве, будет использовать новую технологию обслуживания электропоездов.

Как сообщил УНИАН технический директор госпредприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖШК) Анатолий Сичкарь, новые технологии обслуживания подвижного состава позволят значительно сокращать время на выполнение технических операций и экономить энергетические ресурсы, а также повысят качество выполнения технологических процессов.

«Проверка всех систем электропоезда, его экипировка будет осуществляться на одном пути, в одном месте. К тому же, впервые создана возможность обозревать одновременно на разных уровнях подвагонное, внутреннее и кровельное оборудование электропоезда», - сказал он.

Для заезда-выезда в цех новые электропоезда не потребуют маневровых локомотивов, благодаря чему уменьшится расход энергоресурсов, а время на каждую операцию сократится на 20-25 мин.

Кроме того, на ТПС «Дарница» создана возможность заменить колесную пару непосредственно во время технического обслуживания поезда. Кроме того, без отцепки вагона от состава поезда и без поднятия его на домкратах можно будет заменить и тележку. «Такой технологический процесс является новым для существующих в Украине депо», - отметил А.Сичкарь.

Благодаря одновременному проведению заправки поезда водой, песком, очистки и дезинфекции системы вакуумных туалетов вагонов общее время на проведение этих операций уменьшается на 30-40 мин.

Мойка вагонов электропоезда с помощью современного автоматизированного вагономоечного комплекса финского производства с замкнутой системой водоснабжения займет не более 15 мин.

Кроме того, в контактную сеть цеха сможет подаваться напряжение как переменного, так и постоянного тока, что даст возможность проверить все системы двухсистемного электропоезда.

На ТПС «Дарница» уже смонтирована мобильная установка экипировки поезда песком, выдвижная платформа для работы на крыше поезда, которая обеспечивает охрану труда при выполнении работ на высоте, а также установлены подвижные платформы немецкого производства для осмотра подвагонного оборудования и боковых узлов электропоезда.

В настоящее время ведутся строительные работы в отделении для обточки колесных пар. Считывание параметров колеса будет выполняться в движении поезда, а обточка поверхности колесных пар будет проводиться без отцепки вагона от состава поезда.

Как сообщал УНИАН, 17 октября было открыто Харьковское ремонтно-экипировочное депо (РЭД) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов. Центры по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов создаются в пунктах обращения экспрессов в Киеве и Харькове.

Справка УНИАН. Строительство ТПС «Дарница» для обслуживания скоростных межрегиональных электропоездов предусмотрено генеральной схемой развития Киевского железнодорожного узла.