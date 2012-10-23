ВОЛЯ приобрела провайдера «ОДЕКО»

Провайдер кабельного телевидения и интернета компания ВОЛЯ завершила сделку по приобретению провайдера «ОДЕКО», одного из ведущих игроков на украинском рынке платного телевидения, который работает в нескольких городах Украины. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании ВОЛЯ.

Сделка по концентрации одобрена Антимонопольным комитетом Украины. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В течение следующего года ВОЛЯ планирует инвестировать средства в модернизацию сети, расширить наполнение пакетов телепрограмм, предоставляя, в том числе каналы в HD-качестве, значительно повысить уровень обслуживания абонентов в регионах.

Как отметил гендиректор компании ВОЛЯ Эрик Франке, «скомбинировав опыт и знание местной специфики» специалистов компания “ОДЕКО” со знаниями и опытом команды ВОЛИ, компания сможет удовлетворить ожидания клиентов, сделать более доступными и привлекательными услуги и др.

По данным компании, на сегодняшний день ВОЛЯ представлена на украинском рынке телекоммуникаций в 29 городах, а ее абонентская база выросла на 12% за последний год. «Приобретение компании «ОДЕКО» стало логичным шагом в развитии услуг кабельного телевидения и интернета в Украине», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является украинским общенациональным кабельным провайдером и провайдером Интернет. Акционерами компании являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV),- инвесторами которых выступает, в том числе, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В группу компаний «ОДЕКО» входят провайдеры ряда городов Украины, оказывающие услуги кабельного ТВ и доступа в Интернет в Трускавце, Запорожье, Луцке, Львове и области, Черновцах, Тернополе и др.