НКРСИ одобрила изменения в закон о телекоммуникациях

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на очередном заседании одобрила проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно определения и анализа соответствующих рынков услуг отрасли электронных коммуникаций, которые являются потенциальным предметом ожидаемого регулирования и создания эффективных механизмов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Законопроект разработан с целью расширения полномочий НКРСИ в части анализа рынков телекоммуникационных услуг и создания благоприятных условий для формирования рынков с экономической конкуренцией.

В одобренном комиссией законопроекте приведен перечень обязательств, которые могут налагаться на операторов, провайдеров с существенным рыночным преимуществом для предотвращения нарушений правил добросовестной конкуренции. Такой механизм будет создавать ровные условия для всех операторов, провайдеров, и защищать интересы небольших компаний от конкурентного влияния операторов, которые занимают значительную долю рынка.

Одним из рычагов влияния на операторов с существенным рыночным преимуществом станет необходимость согласования с НКРСИ тарифов на предоставление телекоммуникационных услуг. В случае отсутствия надлежащих оснований для применения таких тарифов комиссия с целью защиты интересов потребителей будет иметь право заблокировать их внедрение.

Также законопроект предусматривает усиление ответственности операторов за нарушение ими лицензионных условий. Так, в случае изъятия лицензии в результате невыполнения оператором взятых на себя обязательств он на год будет лишаться права на получение новой лицензии. По мнению комиссии, «такие нововведения будут способствовать повышению ответственности со стороны операторов, провайдеров за качество предоставляемых ими телекоммуникационных услуг».

Предложенный НКРСИ документ, который разработан в рамках выполнения общегосударственной программы гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского Союза, как считают в комиссии, «полностью отвечает мировым регуляторным практикам».

Предварительное одобрение законопроекта состоялось 29 декабря 2011 года решением НКРСИ, были проведены общественные слушания и т.п., большинство предложений участников рынка учтены.

Проект закона будет повторно направлен комиссией для согласования в центральные органы исполнительной власти согласно требованиям действующего законодательства.