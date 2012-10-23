Украина вошла в первую двадцатку в мире по количеству абонентов скоростного интернета

Количество пользователей широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в Украине, согласно данным исследования аналитической компании Point Topic (Великобритания), во втором квартале 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27,9%, и составило 6,8 млн человек. Об этом сообщается в отчете компании, которым располагает УНИАН.

По данным исследования, Украина вошла в первую двадцатку в мире по количеству абонентов ШПД, возглавляет рейтинг Китай - 161,2 млн пользователей ШПД, 93,3 млн пользователей – в США, у Японии 37,3 млн пользователей. В пятерку лидеров также вошли Германия и Россия – 29,5 млн и 22,8 млн пользователей ШПД.

По темпам роста пользовательской базы ШПД в годовом исчислении лидирует Россия, у которой количество пользователей по сравнению со вторым кварталом 2011 года выросло на 28,3%, у Украины по этому показателю второй результат в мире – 27,9%, у Бразилии – 17,3%, у Китая – 15,8%. У остальных стран темпы роста в годовом исчислении составили менее 10%.

В то же время по темпам роста количества пользователей ШПД по сравнению с первым кварталом 2012 года Украина делит первое место с Бразилией – в обеих странах во втором квартале 2012 года количество пользователей ШПД по сравнению с первым кварталом 2012 года увеличилось на 4,6%, у России этот показатель составил 3%.

Общее количество пользователей широкополосного доступа в Интернет в мире во втором квартале 2012 года выросло по сравнению со вторым кварталом 2011 года более чем на 10% и составило более 624 млн. При этом наибольшее число пользователей широкополосного доступа в Интернет по итогам второго квартала насчитывалось в Азии – более 273 млн, или почти 44%, от всех пользователей широкополосного доступа в Интернет в мире.

Как сказал глава компании Оливер Джонсон, наиболее интересные события в исследуемой сфере за отчетный период произошли в Восточной Европе, при этом «исключительные темпы роста» количества пользователей широкополосного доступа в Интернет демонстрируют «молодые рынки с правильной инфраструктурой» - Россия и Украина.

В то же время О.Джонсон отметил общее замедление темпов роста количества пользователей ШПД в мире во втором квартале 2012 года по сравнению с первым кварталом 2012 года, что, по его мнению, связано с относительно низкими темпами роста этих рынков в США и Китае, которые «вместе ответственны за 50% новых широкополосных подключений» в мире.