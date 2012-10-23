Убыток "Национальных Авиалиний Украины" за 9 месяцев составил 679 тыс. грн
19:32, 23 октября 2012Транспорт/Связь
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Чистый убыток авиакомпании "Национальные Авиалинии Украины" за январь-сентябрь 2012 года составил 679 тыс. грн, в то время, как за аналогичный период 2011 года авиакомпания получила чистую прибыль в размере 403 тыс. грн.
Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Напомним, в мае 2011 года Хозяйственный суд города Киева признал ОАО "Авиакомпания "Национальные Авиалинии Украины " банкротом и открыл ликвидационную процедуру.
Справка УНИАН. Авиакомпания "Национальные Авиалинии Украины" выполняет нерегулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки.
Акции компании переданы Фонду госимущества Украины.
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