Убыток "Национальных Авиалиний Украины" за 9 месяцев составил 679 тыс. грн

Чистый убыток авиакомпании "Национальные Авиалинии Украины" за январь-сентябрь 2012 года составил 679 тыс. грн, в то время, как за аналогичный период 2011 года авиакомпания получила чистую прибыль в размере 403 тыс. грн.

Об этом компания сообщает в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Напомним, в мае 2011 года Хозяйственный суд города Киева признал ОАО "Авиакомпания "Национальные Авиалинии Украины " банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Национальные Авиалинии Украины" выполняет нерегулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки.

Акции компании переданы Фонду госимущества Украины.