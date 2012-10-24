Apple представила уменьшенный планшет iPad mini

Компания Apple представила новый компактный планшет iPad mini, который оснащен экраном с диагональю 7,9 дюйма, что почти на два дюйма меньше, чем у других планшетов компании, объявил старший вице-президент Apple по маркетингу Филипп Шиллер на пресс-конференции компании в Сан-Хосе, сообщает РИА «Новости».

Новому устройству предстоит конкурировать с недорогими Android-планшетами, стоимость которых в базовых конфигурациях не превышает 200 долларов. Именно от этих моделей, которые продают по цене близкой к себестоимости, в первую очередь исходит угроза для позиций iPad.

Основная прибыль Apple приходится на продажи устройств, поэтому компания не сможет ввязываться в ценовые войны. Однако, по мнению экспертов, даже при цене на 50-100 долларов больше конкурирующих продуктов iPad mini сможет отвоевать часть рынка компактных планшетов за счет силы своего бренда и мощной экосистемы, в частности, большого каталога планшетных приложений.

Разрешение дисплея iPad mini составляет 1024 на 768 точек - столько же, сколько у двух первых поколений полноразмерных iPad. Однако за счет меньшей площади экрана плотность размещения пикселей у новой модели больше.

Планшет будет иметь толщину 7,2 мм и вес около 308 граммов. Это ощутимо меньше, чем у полноразмерной модели iPad третьего поколения, которая весит 652 грамма (без сотового модуля) при толщине 9,4 мм.

Устройство построено на базе двухъядерного процессора Apple A5 - этот чип используется в продуктах Apple уже около полутора лет. Сейчас у компании есть более производительное решение A6, которое установлено в смартфоне iPhone 5, продажи которого начались около месяца назад. Выбор в пользу менее мощного процессора должен позволить компании сэкономить на производстве и продавать iPad mini по более доступной цене.

Некоторые модели планшета получат поддержку высокоскоростных LTE-сетей.

По словам Шиллера, iPad mini сможет работать автономно до 10 часов.

В планшете используется разъем нового типа Lightning, который уже применяется в iPhone 5 и новых плеерах iPod. Этот порт, предназначенный для подзарядки и подключению к компьютеру, меньше используемого до недавнего времени Dock-коннектора.

Пользователи смогут выбрать устройство с корпусом белого или черного цвета.

Первый iPad появился в 2010 году, фактически создав быстро развивающийся сегодня рынок планшетных компьютеров. С тех пор Apple продала более 100 миллионов iPad разных версий и сохраняет мировое лидерство в сегменте планшетов, контролируя примерно две трети этого рынка. Наряду со смартфонами iPhone, планшеты приносят самой дорогой корпорации мира большую часть доходов.