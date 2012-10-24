Авиакомпании Air France и KLM переходят в терминал «D» Борисполя

Авиакомпании Air France и KLM с 25 октября 2012 г. начнут выполнять свои рейсы из нового терминала «D» Международного аэропорта «Борисполь».

Об этом говорится в сообщении авиакомпании KLM.

В то же время, в компании отмечают, что совместные рейсы, выполняемые с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины», будут, как и раньше, осуществляться из терминала «F».

В KLM отмечают, что транзитные пассажиры, которым необходимо изменить терминал для продолжения путешествия, смогут воспользоваться бесплатными "шаттл-басами", остановки которых находятся перед каждым терминалом.

Напомним, терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.