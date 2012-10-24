Facebook закончила III квартал с убытками в 59 млн долл.

Всемирная социальная сеть Facebook в третьем квартале 2012 года получила убытки в размере 59 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 227 млн долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в квартальном отчете, размещенном на сайте Facebook.

Доход компании за третий квартал 2012 года вырос до 1,262 млрд долл. с 954 млн долл. за аналогичный период 2011 года. Операционная прибыль за этот период снизилась до 377 млн долл. с 414 млн долл. годом ранее.

В общем размере выручки поступления от рекламы в июле-сентябре составили 86%, или 1,09 млрд долл., на 36% превысив показатель аналогичного периода 2011 года.

Facebook сообщает о росте на 30 сентября числа своих активных пользователей в месячном исчислении до 1,01 млрд человек, что на 26% превышает число пользователей прошлого года . Число пользователей, заходящих в сеть с мобильных устройств, выросло за последние 12 месяцев на 61% - до 604 млн человек.

Результаты за третий квартал демонстрируют рост доходности и увеличение операционной маржи компании в сравнении со вторым кварталом 2012 года. Цена акции Facebook Inc. на бирже NASDAQ выросла до 19,5 долл.

В мае текущего года Facebook Inc. привлекла в ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций (IPO) 16 млрд долл. при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 млрд долл.

Высокий спрос со стороны инвесторов, назвавших это IPO «главным событием 2012 года» для фондового рынка планеты, позволил тогда Facebook Inc. провести размещение своих акций по верхней границе ценового коридора – на уровне 38 долларов США.

Справка УНИАН. Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. Во втором квартале 2012 года, на фоне роста расходов, связанных с проведенным IPO и компенсациями своим сотрудникам, Fаcebook получил убытки в размере 157 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 240 млн долл. за аналогичный период 2011 года.