В Черкассах открыли первую бесплатную Wi-Fi-зону

В Черкассах на минувшей неделе на площади перед Дворцом культуры «Дружба народов» открыли первую в городе бесплатную зону доступа к Интернету по технологии Wi-Fi.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, одновременно пользоваться Интернетом на площади сможет до 130 пользователей, доступ открыт круглосуточно. Инициатор такого новшества - руководство ПАО «Азот».

В ПАО «Азот» отмечают что, идея организовать возле «Дружбы народов» бесплатный доступ к Интернету возникла после завершения реконструкции дворца, который принадлежит ПАО «Азот», и прилегающей площади, когда увидели, какой популярностью пользуется обновленная площадь среди молодежи и студентов. На предприятии хотят сделать площадь перед Дворцом культуры «Дружба народов» культурным очагом для Черкасс.