На госпредприятиях и в госорганах Украины более 70% программ - нелицензионные

Более 70% программ, которые используются на госпредприятиях и в госорганах Украины, являются нелицензионными.

Об этом сообщается в комментарии «Майкрософт Украина», по поводу решения хозсуда Закарпатской области, согласно которому «Международный аэропорт Ужгород» обязан выплатить корпорации Microsoft компенсацию 66 тыс. грн за использование нелицензионного программного обеспечения.

Как отметил руководитель департамента защиты интеллектуальной собственности «Майкрософт Украина» Юрий Омельченко, «ситуация с использованием нелегальных программ в госсекторе остается катастрофической», поэтому корпорация намерена прибегать к судам и в дальнейшем».

По словам юридического представителя Microsoft Владислава Шаповала, недавние изменения в судебной практике дали правообладателям больше возможностей для защиты своих авторских прав.

В частности, в настоящий момент украинские суды расценивают наличие нелицензионных копий программ на компьютере пользователя как однозначное нарушение авторского права и приравнивают его, например, к продаже пиратских дисков на рынке. Кроме того, для удовлетворения иска о взыскании компенсации хозяйственному суду теперь достаточно самого факта милицейской проверки, которая обнаружила подобное «хранение ПО», независимо от того, имела ли эта проверка какое-то продолжение.

В.Шаповал сообщил, что в сентябре 2012 года юридический представитель Microsoft направил предупредительные письма 25 крупным украинским компаниям, которые подозреваются в нелицензионном использовании программных продуктов корпорации. Кроме этого, за прошлый месяц в рамках досудебного следствия по ранее возбужденным делам уголовным делам корпорацией Microsoft было заявлено 10 гражданских исков к нарушителям о взыскании из них денежной компенсации – при этом общая сумма исковых требований превысила 1,586 млн гривен. В настоящий момент в украинских судах находится 60 уголовных дел о нарушении авторских прав Microsoft.

Всего же в 2012 году судами Украины относительно нарушителей авторских прав корпорации Microsoft было вынесено 27 обвинительных приговоров. В большинстве случаев в качестве основной меры наказания суды применяли штраф в размере от 3400 грн до 34 000 грн, или лишение свободы от 1 года до 3 годов условно, а в качестве дополнительной меры – конфискацию с последующим уничтожением всех материальных носителей контрафактных программ.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.