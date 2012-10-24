Еврокомиссия предупредила Microsoft о невыполнении компанией обязательств

Брюссель. Еврокомиссия предупредила Microsoft о невыполнении компанией взятых на себя обязательств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил в среду, 24 октября, на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы конкуренции, Иоакин Алминья.

По его словам, в 2009 году Microsoft взяла на себя обязательство предоставлять потребителям право выбора интернет-браузера. Однако в операционной системе Windows 7 Service Pack 1, которая была выпущена в феврале 2011 года, такая возможность выбора отсутствовала.

“В период с февраля 2011 года по июль 2012 года миллионы пользователей Windows в Европе не могли видеть окна выбора”, - отметил вице-президент Еврокомиссии.

В связи с этим Еврокомиссия решила направить Microsoft письмо возражений. “Теперь компания имеет 4 недели на ответ”, - сказал И.Алминья.

Он также отметил, что Еврокомиссия предоставит возможность Microsoft использовать все доступные средства для защиты в ходе расследования.

Согласно правилам Европейского Союза, в случае, если будет доказано, что компания нарушила антимонопольное законодательство, с нее можно будет взыскать штраф в размере до 10% от оборота.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.

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