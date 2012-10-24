«Укрзализныця» введет систему продажи билетов через Интернет с использованием QR-код

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») планирует до 20 декабря ввести полноценную систему продажи билетов через Интернет с использованием QR-код.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 24 октября, на открытии ТПС «Дарница» сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников.

«К 20 декабря будем готовы к тому, чтобы вы могли купить билеты через Интернет», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что QR-код будут считывать проводники при помощи специальных устройств на всех поездах, которые курсируют по направлениям, билеты на которых продаются через Интернет.

Он также отметил, что «сумма для организации такой продажи незначительная, устройство для считывания QR-код - это тот же сканер».

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планировала в октябре завершить работу по переходу на электронные пассажирские билеты.

Запланировано, что при покупке билета через Интернет с октября не нужно будет распечатывать билеты в кассе, а сразу же садиться в поезд.

Напомним, что новую систему продажи проездных документов через Интернет в пассажирских перевозках «Укрзализныця» внедрила 17 мая 2012 года.

Железные дороги Украины за 9 месяцев 2012 г. продали через Интернет более 1,4 млн билетов, в том числе в сентябре - 182 тыс. билетов.

В течение 2009 года через Интернет пассажиры приобрели около 83,5 тыс. билетов, в 2010 году - 132,5 тыс., в 2011- 693,9 тыс. билетов.