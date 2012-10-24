Колесников открыл центр для обслуживания высокоскоростных поездов ТПС «Дарница»

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников открыл в среду высокотехнологичный центр для обслуживания высокоскоростных межрегиональных электропоездов - Техническую пассажирскую станцию (ТПС) «Дарница».

Как сообщает корреспондент УНИАН, при обслуживании поездов в ТПС «Дарница» будут применяться новые технологии обслуживания подвижного состава, которые позволят значительно сократить время на выполнение технических операций, экономить энергетические ресурсы, а также повысить качество выполнения технологических процессов.

«Этот замечательный центр позволит значительно сократить время обслуживания и ремонта поездов. По сути, это первый объект, который изменяет технологию императорских железных дорог. Сегодня мы переходим к современной диагностике », - сказал во время открытия Б.Колесников.

Проверка всех систем электропоезда будет осуществляться на одном пути, в одном месте. Впервые создана возможность обозревать одновременно на разных уровнях подвагонное, внутреннее и кровельное оборудование электропоезда, а также заменить колесную пару непосредственно во время технического обслуживания поезда.

Для заезда-выезда в цех новые электропоезда не потребуются маневровые локомотивы, благодаря чему уменьшится расход энергоресурсов. Время на каждую операцию сократится на 20-25 мин.

Кроме того, на ТПС «Дарница» появилась возможность без отцепки вагона от состава поезда и без поднятия его на домкратах заменить и тележку

Благодаря одновременному проведению заправки поезда водой, песком, очистки и дезинфекции системы вакуумных туалетов вагонов общее время на проведение этих операций уменьшается на 30-40 мин.

Мойка вагонов электропоезда с помощью современного автоматизированного вагономоечного комплекса финского производства с замкнутой системой водоснабжения займет не более 15 мин.

Кроме того, в контактную сеть цеха сможет подаваться напряжение как переменного, так и постоянного тока, что даст возможность проверить все системы двухсистемного электропоезда.

На ТПС «Дарница» действует мобильная установка экипировки поезда песком, выдвижная платформа для работы на крыше поезда, которая обеспечивает охрану труда при выполнении работ на высоте, а также установлены подвижные платформы немецкого производства для осмотра подвагонного оборудования и боковых узлов электропоезда.

Как сообщал УНИАН, 17 октября было открыто Харьковское ремонтно-экипировочное депо (РЭД) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов. Центры по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов создаются в пунктах обращения экспрессов в Киеве и Харькове.

Справка УНИАН. Строительство ТПС «Дарница» для обслуживания скоростных межрегиональных электропоездов предусмотрено генеральной схемой развития Киевского железнодорожного узла.