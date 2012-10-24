Брюссель. Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за невыполнения Директивы об аэропортовых сборах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято в среду, 24 октября.

В пресс-службе Еврокомиссии объяснили, что комиссия, в частности, требует наложить штраф на Польшу в размере 75 002,88 евро на день до реализации необходимых положений в национальном законодательстве.

Еврокомиссия отметила, что принятая в 2009 году Директива об аэропортовых сборах должна была быть реализована до 15 марта 2011 года. При этом Еврокомиссия уже дважды безрезультатно обращалась к Польше с требованием принять необходимые меры - 18 мая 2011 года и 22 марта 2012 года.

Директива, в частности, предусматривает, что страны-члены ЕС должны обеспечить, чтобы аэропорты, чей пассажиропоток превышает 5 млн пассажиров в год, устанавливали сборы по согласию с авиакомпаниями, которые пользуются услугами таких аэропортов. При этом сами тарифы должны быть прозрачными и недискриминационными.