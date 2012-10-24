В Киеве хотят упростить порядок привлечения инвесторов к развитию инфраструктуры

Киевская горгосадминистрация будет предлагать Киевсовету утвердить упрощенный порядок привлечения инвесторов к развитию городской инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в среду на заседании Комитета по экономическим реформам КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, речь идет об упрощении бюрократических процедур и сокращении их количества.

Как сообщил Р.Крамаренко, действующий процесс прохождения инвестиционного предложения от его инициирования до подписания инвестиционного договора при условии неуклонного выполнения всеми участниками процесса регламентных сроков составляет более 3 месяцев, а с учетом объективных и субъективных факторов, которые возникают в процессе подготовки и оформления проекта, – более 6.

«Сегодня общая процедура требует проведения как минимум 4 заседаний инвестиционной комиссии по одному проекту с соответствующим оформлением документов, а это – время 16 членов комиссии (руководителей структурных подразделений КГГА и депутатов Киевсовета), выпуск 2 распоряжений КГГА, сбор более 160 подписей, а также расходование бюджетных средств на разработку предпроектных предложений для формирования условий конкурса. Для усовершенствования инвестиционной процедуры предлагается передать технические функции по проведению конкурса Главному управлению экономики и инвестиций, в том числе по раскрытию конкурсных предложений без проведения дополнительного заседания комиссии и с обеспечением соответствующей публичности процедуры», – сказал Р.Крамаренко.

Вместе с тем, принципиальные решения – об объявлении конкурса, утверждение условий конкурса и победителя – остаются в полномочиях комиссии. Как результат, обновленная процедура позволит сократить инвестиционный процесс в два раза и одновременно повысить его эффективность, отметил Р.Крамаренко.

«Это позволит проводить вместо 4 заседаний комиссии – 2, выпускать вместо 2 – 1 распоряжение КГГА, сократить количество подписей чиновников на документах в два раза и уменьшить продолжительность процедуры до 2 месяцев», – объяснил Р.Крамаренко.

Он отметил, что Главное управление экономики и инвестиций подготовило проект решения Киевсовета, которым предусмотрено вышеупомянутое изменение функций участников инвестиционного процесса и прописан усовершенствованный инвестиционный процесс.

Проект решения будет опубликован на официальном сайте КГГА с целью получения предложений по нему от общественности.