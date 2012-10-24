Школьники на зимних каникулах смогут ездить бесплатно на поездах «Интерсити+»

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») планирует организовать на зимние каникулы бесплатный проезд школьников до 16 лет на скоростных межрегиональных поездах в категории «Интерсити+».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 24 октября, на открытии ТПС «Дарница» сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников.

«На зимние каникулы на скоростных направлениях движения школьники будут ездить бесплатно», - сказал он.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem.