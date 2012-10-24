Колесников: скоростное движение будет развиваться на базе произведенных в Украине поездов

Скоростное железнодорожное движение в Украине будет развиваться на базе произведенных в Украине поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 24 октября, на открытии ТПС «Дарница» сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Я сказал «Сименсу», «Хюндаю», польской и испанской компании: в Украине нет больше возможности потратить ни один доллар на покупку готового импортного поезда, поэтому, если вы хотите работать с украинскими железными дорогами, вы должны построить или модернизировать производство здесь и выпускать поезда здесь. Кто опоздал, тот не успел», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, соответствующие предложения иностранных производителей должны быть подготовлены ноябре-декабре.

«В течение ноября-декабря вы посмотрите, что они не просто ответили, а что они сделали», - сказал он журналистам.

Кроме того, Б.Колесников отметил, что железным дорогам Украины нужно для модернизации и обновления подвижного состава около 10 млрд евро в течение ближайших 10 лет.

«Нам нужно 300-400 электровозов, 120 региональных поездов, 600 электричек, это портфель больше 10 млрд евро в течение 10 ближайших лет как минимум. Если нам нужно 300 электровозов, то мы не хотим покупать их где-то. Сегодня харьковский завод готов даже электродвигатели сделать. Единственное, что придется покупать, это электронику, потому, что в электронике мы не скоро догоним», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников открыл в среду, 24 октября, высокотехнологичный центр для обслуживая высокоскоростных межрегиональных электропоездов - Техническую пассажирскую станция (ТПС) «Дарница».

17 октября было открыто Харьковское ремонтно-экипировочное депо (РЭД) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов. Центры по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов создаются в пунктах обращения экспрессов в Киеве и Харькове.