Нацсовет по телевидению и радиовещанию призывает лицензировать услугу IP-телевидения

Национальный совет по телевидению и радиовещанию выступил с инициативой ввести лицензирование всех субъектов хозяйствования, предоставляющих услугу доступа к пакетам телепрограмм с помощью IP-протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Нацсовета Владимир Манжосов на пресс-конференции в среду, 24 октября, комментируя ситуацию вокруг неконтролируемого роста пользователей услугой IP-телевидения в Украине.

«Многие интернет-компании в борьбе за пользователя предоставляют в числе дополнительных услуг возможность смотреть ТВ через Интернет. Однако лицензии на осуществление такой деятельности у многих провайдеров нет», - сказал В.Манжосов.

По его словам, на данный момент Нацсовет лицензировал только 50 провайдеров. Заявки на лицензии еще 50 компаний находятся на рассмотрении Нацсовета.

Вместе с тем, порядка 80-100 компаний, по словам В.Манжосова, работают на рынке без лицензии и без оформления договоров с правособственниками - организациями, защищающими авторские права на продукт телеканалов.

Как утверждает В.Манжосов, предоставление услуги IP-телевидения без лицензии является пиратством. «Мы готовы совместно с правоохранительными органами бороться с безлицензионной деятельностью, поскольку в таких условиях страдает не только отрасль информационных технологий, но и конечный пользователь», - убежден глава Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, количество пользователей широкополосного доступа в Интернет (ШПД) в Украине, согласно данным исследования аналитической компании Point Topic (Великобритания), во втором квартале 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27,9%, и составило 6,8 млн человек. Украина вошла в первую двадцатку в мире по количеству абонентов ШПД. При этом, согласно исследованию компании Mail.Ru Group, жители Украины проводят в Интернете около 27 часов в месяц.