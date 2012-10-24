Областные центры в 300 км зоне вокруг Киева свяжут скоростными электропоездами

Министерство инфраструктуры предлагает связать скоростными электропоездами региональные областные центры, расположенные в 300-километровой зоне вокруг Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 24 октября, на открытии ТПС «Дарница» сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников.

«В ближайшее время будет сделана 300-километровая зона вокруг Киева, включая массу областных центров. Раз мы видим, что цены на автобус близки к ценам скоростных поездов, значит мы небольшими поездами, сделанными в Украине, до 200 пассажиров, но такими же комфортными как Hyundai, должны связать Кировоград, Чернигов, Черкассы, Винницу», - сказал он.

Кроме того, Б.Колесников отметил, что Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») изучает возможность запуска ночного скоростного межрегионального электропоезда категории Интерсити+ на направлении Киев-Донецк-Киев.

«Мы сейчас попробуем пустить ночной маршрут Киев-Донецк. Это единственный скоростной маршрут, где мы сейчас идем больше 6 часов, чтобы в 23.45 выходить из Донецка и в 6.15 быть в Киеве», - сказал он.

Комментируя возможность запуска скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Москвой, Б.Колесников отметил, что «мы рассмотрим этот вопрос тогда, когда зарплата украинца приблизится к 1 000 евро», а в направлении Крыма «будем искать промежуточный вариант».

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» между Киевом, Львовом, Донецком и Харьковом курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.