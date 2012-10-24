В Украине 1,5 млн семей смотрят ТВ нелегально – эксперт

Количество украинских семей, которые регулярно смотрят пакеты программ телевидения посредством различных технологических платформ составляет 6 млн абонентов, из них легальных пользователей – только 4,5 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие цифры привел президент компании "Воля" Сергей Бойко во время пресс-конференции в Нацсовете по телевидению и радиовещанию.

«Разница в полтора миллиона. Это, скорее всего, те семьи, которые имеют доступ к телепрограммам при помощи различных технологических платформ, но находятся в так называемой в серой зоне. За них никто не отчитывается, не платит лицензионные сборы, а в результате теряет бюджет, теряют легальные абоненты. Это поле для работы правоохранительных органов», - сказал С.Бойко.

По его расчетам, потери бюджета от таких "серых" абонентов вполне ощутимые. «Если даже взять абонентскую плату в 5 долларов в месяц и умножить ее на полтора миллиона абонентов – это большие деньги, в том числе в разрезе платежей в бюджет», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по телевидению и радиовещанию выступил с инициативой ввести лицензирование всех субъектов хозяйствования, предоставляющих услугу доступа к пакетам телепрограмм с помощью IP-протокола. Как утверждает глава Нацсовета Владимир Манжосов, предоставление услуги IP-телевидения без лицензии является пиратством.