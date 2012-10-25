УЗ подготовит к зиме большее 4 тыс. пассажирских вагонов дальнего сообщения

Железные дороги Украины готовят к работе в зимний период 4239 вагонов пассажирских поездов дальнего сообщения, из которых более 3053 - на комбинированном отоплении и 1186 - на угольном.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), на сегодня запас каменного угля для отопления пассажирских вагонов на складах пассажирских хозяйств железных дорог Украины превышает двухмесячную потребность и составляет около 18 тыс. тонн.

Отопительный период в пассажирских поездах начинается с 1 октября и заканчивается 25 апреля. Температура воздуха в вагонах поездов дальнего следования по нормам в осенне-зимний период должна поддерживаться в пределах от 18 до 22 градусов.

Кроме того, к работе в осенне-зимний период железные дороги Украины подготовят 1311 электропоездов, 76% из которых уже прошли осенний комиссионный осмотр, а также 210 пригородных дизель-поездов.

Справка УНИАН. Нормы зимнего температурного режима в пассажирских поездах в дальнем сообщении составляют от 18 до 22 градусов, в пригородных - от 11 до 13 градусов.

Если температура ниже этих показателей, то пассажир имеет право обратиться к бригадиру поезда с просьбой перевести его в другой вагон, предоставить дополнительное одеяло или согреть чаем.

Во время подготовки к перевозкам в осенне-зимний период пассажирские вагоны проходят необходимый ремонт, их моют, красят, проводят ревизию состояния отопительных систем, санузлов, степени утепления.