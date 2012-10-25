«ЮТэйр-Украина» с 5 ноября начнет регулярные полеты по маршруту Киев-Луганск

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» c 5 ноября 2012 года начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Луганск-Киев-Луганск.

Как сообщает компания, рейс будет выполняться 6 раз в неделю по будним дням.

Вылет из Луганска в 06.45, из Киева - в 19.40.

На маршруте будут эксплуатироваться самолеты АТР-42-300.

Обслуживание на борту организовано в экономическом классе.

Луганск станет шестым направлением, по которому авиакомпания «ЮТэйр-Украина» выполняет регулярные рейсы из Киева.

На сегодняшний день регулярные рейсы из Киева компания выполняет в Москву, Донецк, Львов, Одессу и Харьков.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТэйр-Украина» выполняет внутренние рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, а также международные рейсы в Москву из Донецка, Запорожья, Кривого Рога, Луганска, Николаева и чартерные рейсы при сотрудничестве с ООО «Anex Tour» из Киева в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.