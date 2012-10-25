ДЖД за 9 месяцев перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,245 млрд грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 9 месяцев 2012 года перечислила в государственный и местные бюджеты и целевые фонды 2,245 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, в частности, дорога перечислила 719,6 млн грн НДС, 247 млн грн налога на прибыль и 873,6 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщал УНИАН, ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).