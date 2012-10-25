"Украинские экспрессы" Hyundai зимой обеспечат пассажирам комфортную температуру

Скоростные межрегиональные элекропоезда категории Интерсити+ «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem в период зимних перевозок обеспечат пассажирам комфортную температуру, а системы поездов смогут выдержать работу в условиях морозов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель проекта компании Hyundai Rotem Джей Кхо Ли.

Он сообщил, что с наступлением зимних морозов корейские специалисты намерены восстановить практику сопровождения каждого рейса «Украинских экспрессов» для контроля поведения машины в условиях отрицательных температур.

Джей Кхо Ли отметил, что комфорт пассажиров будет обеспечивать автоматическая система, которая будет контролировать температуру в салоне и, в зависимости от температуры снаружи, регулировать режим отопления.

Температура в вагонах «Украинских экспрессов» в зимний период может колебаться от 20 до 23 градусов.

Входные и межвагонные двери и окна поездов Hyundai полностью герметичны, и задувание снега или дождя внутрь вагона или в тамбур невозможно. Те места, куда может попасть снег - дополнительно защищены крышками и щитами.

Для профилактики обледенения при низких температурах токоприемников, труб систем водоснабжения, отопления и кондиционирования корейские инженеры разрабатывают дополнительную систему их обогрева.

Согласно условиям контракта между «Укрзализныцей» и Hyundai Rotem о сервисном обслуживании скоростных электропоездов, в Украине работают девять корейских специалистов компании Hyundai Rotem.

Сейчас все они работают на технической пассажирской станции «Дарница», однако при необходимости отправляются в Харьков, Донецк или Львов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 15 мая подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Как сообщает «Укрзализныця», согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.