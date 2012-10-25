Будет создано четыре центра для обслуживания скоростных межрегиональных электропоездов

В Украине будет построено четыре высокотехнологичных центра для обслуживания скоростных межрегиональных электропоездов, которые заменят сотни нынешних депо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова.

Он отметил, что кроме технической пассажирской станции (ТПС) «Дарница», которая открылась 24 октября в Киеве и будет обслуживать центрально-северный узел, центры по обслуживанию скоростных поездов будут открыты на Западе и Востоке Украины, а также, после открытия Одесско-Симферопольского направления — на юге.

«Эти четыре центра заменят несколько сотен депо», - сказал Б.Колесников.

Напомним, ранее высокотехнологичный центр по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов был открыт в Харькове.

Справка УНИАН. Техническая пассажирская станция (ТПС) «Дарница» включает вагономоечный комплекс, ремонтно-экипировочный цех и другие объекты, с помощью которых совершенствуется технология обслуживания поездов.

Скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» между Киевом, Львовом, Донецком и Харьковом.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.