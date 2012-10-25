В Киеве открыта станция метро «Ипподром»

Премьер-министр Украины Николай Азаров открыл станцию метрополитена «Ипподром» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, станция «Ипподром» продолжит Куреневско-Красноармейскую линию метрополитена в сторону Одесской площади.

Н.Азаров отметил, что сейчас киевский метрополитен строится такими темпами, какими не строился даже в советское время. В частности, он напомнил, что за два года открыто 5 станций.

Кроме того, он отметил, что планируется строительство метро на Троещину и Теремки.

Также глава правительства подчеркнул, что будет продолжено строительство метро в Днепропетровске и Харькове.

Как сообщал УНИАН, станция «Ипподром» расположена вдоль проспекта академика Глушкова. Сооружение проходило открытым способом, в сложных условиях с переменной гидрогеологической ситуацией благодаря высокому уровню грунтовых вод. Генеральный подрядчик ПАО «Киевметрострой» начал строительство в феврале 2012 года.

Станция имеет два вестибюля, которые связаны с платформой лестницей, и балкон над первой колеей, который сообщается с платформой двумя лифтами.

Выходы из подземных переходов и станции выполнены с учетом государственной программы «Безбарьерное пространство».

Для отделки станционных комплексов применялись различные отделочные материалы – гранит, мрамор, керамическая плитка и пр.