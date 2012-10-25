«Укрзализныця» 26 октября запустит рельсовый автобус в Крыму

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 26 октября 2012 г. запустит по маршруту Джанкой - Феодосия и Феодосия - Армянск - Феодосия в Крыму рельсовый автобус.

Как сообщили УНИАН «Укрзализныце», это будет первый рельсовый автобус, который будет курсировать по территории Приднепровской железной дороги (ПЖД).

На маршруте будет использоваться подвижной состав производства АО «ПЕСА Быдгощ» (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, Польша).

Рельсовый автобус будет курсировать по неэлектрифицированным участкам Крымской дирекции железнодорожных перевозок ПЖД.

Рельсовый автобус серии 620М - это автономный моторный самоходный вагон с двигателем внутреннего сгорания.

Дальность хода на одной заправке топлива составляет не менее 1000 км.

Срок службы - 40 лет, при соблюдении правил технической эксплуатации.

Конструкционная скорость составляет 120 км/ч.

Рельсовый автобус имеет две кабины машиниста, пассажирский салон, туалет.

Автобус рассчитан на перевозку 201 пассажира, в том числе до 110 сидячих пассажиров.

Пассажирский салон имеет двойные места для сидения с одной стороны и тройные сиденья с другой, столики между сиденьями, ящики для мусора, поручни.

В пассажирском салоне выделено место для инвалидов на инвалидных колясках, а также для пассажиров с большим багажом. Над окнами вдоль боковых стен установлены багажные полки.

Напомним, первый на ПЖД рельсовый автобус, стоимостью около 2 млн евро, будет приобретен на условиях совместного финансирования ГП «Приднепровская железная дорога» и АР Крым. В частности, из республиканского бюджета автономии планируется выделить 11 млн грн.

Львовская железная дорога (ЛЖД) с 27 сентября запустила рельсовый автобус - региональный поезд № 802/801 Львов-Луцк-Львов.