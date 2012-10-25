Над Москвой предотвращено опасное сближение самолетов

Утром в понедельник, 22 октября, при выполнении рейса авиакомпании "АэроСвит" VV452 Москва-Киев из аэропорта "Шереметьево" был прерван взлет воздушного судна по команде диспетчера аэропорта из-за неожиданного маневра другого самолета, получившего разрешение на посадку.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании «АэроСвит», 22 октября около 8:00 по московскому времени воздушное судно было выведено на стартовую позицию на взлетно-посадочной полосе. От диспетчера управления воздушным движением в зоне аэропорта "Шереметьево" было получено разрешение на взлет. Однако уже в процессе разбега самолета от диспетчера внезапно поступила команда прекратить взлет.

По предварительным данным, решение об остановке воздушного судна "АэроСвита" диспетчер принял во избежание его опасного сближения с другим самолетом, получившим разрешение на посадку, но неожиданно ушедшим на второй круг.

В сложившейся ситуации экипаж воздушного судна "АэроСвита" действовал профессионально, в полном соответствии с инструкцией, применяемой при прерывании взлета.

Была успешно выполнена сложная процедура экстренного торможения, требующая от экипажа быстрых решений и предельной четкости действий. Самолет был остановлен в пределах взлетно-посадочной полосы и затем зарулил на выделенную аэропортом стоянку.

Командир воздушного судна дважды информировал пассажиров по громкой связи о прекращении взлета по команде диспетчера и о предусмотренном после прерванного взлета тщательном осмотре самолета и выполнении перечня технических работ, необходимых для безопасного продолжения рейса.

По результатам предварительной оценки продолжительности техосмотра и тестирования систем самолета, командир воздушного судна вышел непосредственно в салон и предложил пассажирам провести время, необходимое для подготовки самолета к рейсу, либо на борту, либо в терминале аэропорта. В соответствии с пожеланием пассажиров они были доставлены автобусом в здание аэропорта (терминал Е).

После завершения всех предусмотренных инструкцией технических работ и оформления соответствующих документов самолет в 13:10 по московскому времени (12:10 по киевскому) времени был отправлен из аэропорта "Шереметьево" и прибыл в Киев в 13:50 по местному времени.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.