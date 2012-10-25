Мининфраструктуры инициирует отказ от бумажных документов при оформлении грузов в портах

Министерство инфраструктуры Украины инициирует отказ от бумажного документооборота при осуществлении контроля и оформления грузов и транспортных средств в портах и создание электронной информационной системы, аналогичной тем, что используются в ведущих портах Европы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий проект постановления Кабинета министров «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 21 мая 2012 № 451» вынесен на публичное общественное обсуждение.

Согласно разработанному документу, предлагается создать единую информационную систему портового сообщества (ЕИС), к которой будут подключены администрации и производственные комплексы порта, стивидорные компании, контролирующие органы и службы, агентские и экспедиторские организации и другие организации, участвующие в транспортировке или обработке грузов и транспортных средств.

Участники через ЕИС будут осуществлять обмен, проверку, оформление, расчеты и передачу любой информации, документов, достаточных для контроля и оформления грузов и транспортных средств при грузовых перевозках.

Отметки контролирующих органов о всех принятых ими решениях в отношении товаров и транспортных средств также будут проставляться в ЕИС.

По мнению авторов проекта, введение такой ЕИС положительно отразится на конкурентоспособности украинских портов.

Справка УНИАН. Предприятия морского и речного транспорта Украины в 2011 году снизили перевозки грузов на 10,7% по сравнению с 2010 годом – до 9,9 млн тонн, грузооборот водного транспорта снизился на 18,2% – до 7,365 млрд т/км. Перевозки пассажиров водным транспортом в 2011 году выросли на 5,2% – до 8 млн пассажиров, пассажирооборот снизился на 3,8% – до 91,7 млн пасс./км.

Предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-августе 2012 года сократили перевозки грузов на 20,8% по сравнению с январем-июлем 2011 года – до 4,9 млн тонн, перевозки пассажиров сократились на 17,8% – до 4,7 млн пассажиров.