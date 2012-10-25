Авиакомпания «Трансаэро» переходит в аэропорт «Киев» (Жуляны)

Один из крупнейших авиаперевозчиков России - авиакомпания «Трансаэро» с 28 октября перейдет из Международного аэропорта «Борисполь» в Международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в аэропорту «Киев» (Жуляны), с 28 октября «Трансаэро» будет выполнять три ежедневных рейса на направлении Киев-Москва в аэропорт Домодедово.

С января 2013 года авиакомпания планирует развивать сеть маршрутов из аэропорта «Киев» (Жуляны) в региональные центры России, в частности, в Омск, Уфу и Екатеринбург.

Как сообщал УНИАН, «Трансаэро» начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев-Москва из Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) с 15 июня, продолжая выполнять также и рейсы в аэропорт «Борисполь».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Трансаэро» работает с ноября 1991 года и является второй крупнейшей авиакомпанией Российской Федерации.

Компания обладает одним из крупнейших парков дальнемагистральных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе. На сегодняшний день ее парк состоит из 83 самолетов: 21 Boeing-747, 13 Boeing-777, 14 Boeing-767, 32 Boeing-737 и 3 Ту-214.

Маршрутная сеть «Трансаэро» охватывает более 160 направлений по России и зарубежным странам Европы, Азии, Америки и Африки.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-сентябре 2012 года обслужил 594,7 тыс. пассажиров - на 76,16% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.