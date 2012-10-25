Hyundai на Донецк будет останавливаться в Краматорске и Константиновке

Скоростной межрегиональный электропоезд категории Интерсити+ «Украинский экспресс» с 1 ноября на маршруте Киев-Донецк-Киев будет делать остановки в Краматорске и Константиновке.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), решение об организации остановок в этих городах принято после детального изучения пассажиропотока.

Предварительная продажа билетов на «Украинский экспресс» с учетом остановок в Краматорске и Константиновке будет открыта в ближайшее время.

Справка УНИАН. По железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс» курсируют скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.