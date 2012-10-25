Железнодорожный транспорт сохранил перевозку грузов на уровне 343 млн тонн

Железнодорожный транспорт Украины в январе-сентябре 2012 года перевез 343,1 млн тонн грузов, что составляет 99,7% показателей аналогичного периода 2011 года, сообщает Госстат Украины.

По данным Госстата, в частности, железный транспорт за 9 месяцев 2012 года увеличил перевозку зерна и продуктов помола на 85,9% - до 16 млн тонн, строительных материалов на 6,3% - до 41,2 млн тонн, кокса на 2,6% — до 8,6 млн тонн.

В от же время, перевозка каменного угля сократилась на 0,6% - до 76,6 млн тонн, нефти и нефтепродуктов — на 33,7% - до 5,5 млн тонн, руды железной и марганцевой на 1,8% - до 55,3 млн тонн, черных металлов на 5,8% - до 22,1 млн тонн, лома черных металлов на 30,3% - до 3,4 млн тонн, лесных грузов на 11,9% - до 3,3 млн тонн, химических и минеральных удобрений на 1,8% - до 5,9 млн тонн, цемента на 8,9% - до 4,8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 574,4 млн тонн грузов – на 3,4% меньше, чем в январе-сентябре 2011 года.

Как сообщает Государственная служба статистики, грузооборот транспорта в январе- сентябре т.г. сократился на 7% – до 293,737 млрд т/км.