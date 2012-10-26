На вечерние «Украинские экспрессы» 26 октября из Киева проданы все билеты

На вечерние рейсы межрпегиональных скоростных электропоездов категории Интерсити+ «Украинский экспресс», которые отравляются 26 октября из Киева в Донецк, Харьков и Львов, проданы все билеты, сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, по состоянию на 10:00 26 октября выкуплены все места как первого, так и второго класса на поезда № 169Л Киев-Львов (отправление из Киева в 18:20),

№ 152К Киев-Донецк (отправление из Киева в 16:30) и № 164О Киев-Харьков (отправление из Киева в 18:15).

Всего с начала эксплуатации «Украинский экспрессов» - 27 мая 2012 года, на «Украинские экспрессы» было продано более 405,5 тыс. билетов.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem.