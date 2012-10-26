Польская PKP Cargo построит логистический центр возле Познани

Варшава. Крупнейший в Польше грузоперевозчик на железнодорожном транспорте компания PKP Cargo решила построить логистический центр возле польского города Познань, через который проходит главный железнодорожный маршрут поставок товаров из Западной Европы на Восток.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, до 2014 года на станции Познань-Франово будет построен терминал для обслуживания интермодальных перевозок - в контейнерах по железной дорогое и автомобильным транспортом.

Компания отметила, что строительство терминала стоимостью почти 10 млн евро станет первым этапом создания логистического центра. При этом компания не называет данных о стоимости реализации всего проекта.

"Объем интермодальных перевозок PKP CARGO растет до 30% в год. Создавая терминал, хотим усилить наше присутствие в этом сегменте между Западной Европой и Польшей",- отметил глава правления компании Войцех Бальчун.

По оценкам польской фирмы, в 2014 году терминал сможет обслужить более 11 тыс. TEU (единиц отвечающим стандартному 20-ти футовому морскому контейнеру), а в следующем году - около 26 тыс.

Пресс-служба заметила, что 3,6 млн евро на строительство терминала выделит компании Евросоюз в рамках программ помощи Польше.

В компании добавили, что PKP Cargo ранее привлекала средства Евросоюза и польского госбюджета на строительство одного из контейнерных терминалов, заметив, что они покрыли около трети из необходимых на эту инвестицию 10,5 млн евро.

Как сообщал УНИАН, PKP Cargo в первом половине текущего года сократила чистую прибыль на 3% до около 30 млн долларов при более, чем 10% падении выручки до около 670 млн долларов.

Справка УНИАН. В прошлом году PKP Cargo получила рекордную за всю историю компании прибыль в размере 75 млн долларов, что почти в 4 раза больше, чем 2010 году, а ее доходы увеличились на около 10% до 1,6 млрд долларов.

PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%. В первой половине текущего году все польские ж-д перевозчики сократили перевозку грузов в стране на 9% до 111,6 млн тонн.