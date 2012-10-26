Отправки грузов из Одесского порта контейнерным поездом «Викинг» выросли в 5,5 раза

Из Одесского морского торгового порта (ОМТП) за 9 месяцев 2012 года контейнерным поездом «Викинг» было отправлено 629 вагонов, что в 5,5 раз больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как говорится в сообщении порта, всего в январе-сентябре 2012 года из ОМТП отравлено 15,035 тыс. грузовых вагонов — на 26 % больше, чем годом ранее.

В порту также отмечают, что контейнерному поезду «Викинг» со стороны администрации ОМТП и компаний-операторов контейнерных терминалов - «ГПК-Украина» и ООО «Бруклин-Киев Порт», создан режим наибольшего благоприятствования.

Кроме того, порт прогнозирует, что увеличение объемов контейнерных перевозок между Украиной, Белоруссией и Прибалтикой в ближайшем будущем может привести к изменению графика движения поезда и в течение 3-4 месяцев "Викинг" будет отправляться ежедневно.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.