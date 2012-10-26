PKP Cargo купит вагоны на 1 млрд долл.

Варшава. Крупнейший в Польше грузоперевозчик на железнодорожном транспорте компания PKP Cargo планирует до 2016 года закупить 1,8 тыс. новых современных вагонов стоимостью почти 1 млрд долларов для обслуживания новых рынков в Западной Европе.

Об этом пишет польское деловое издание Puls Biznesu.

По данным издания, принадлежащая польскому государству компания планирует привлечь для покупок кредитные средства, в том числе, Европейского инвестиционного банка.

"Стоимость всего (кредитного) контракта оценивается более 400 млн долларов", - отмечает газета.

PB написала, что PKP Cargo владеет 2,6 тыс. локомотивами и более 65 тыс. вагонов, которых ей хватает для обслуживания польского рынка.

"Компания получила разрешение на перевозки, среди прочего, в Германии, Австрии и Голландии и ей нужны современные, специальные вагоны, чтобы обслуживать заграничные рынки. Их завоевание должно стать магнитом для будущих инвесторов PKP Cargo, которая в скором времени будет искать их на фондовом рынке", - отмечает издание.

Известный в Польше инвестор и собственник компании-производителя железнодорожного транспорта Newag, Збигнев Якубас, назвал "очень большим" планируемый заказ, заметив, что "даже трудно поверить, что он появится на польском рынке".

Газета написала, что такой крупный заказ на вагоны может помочь испытывающему трудности металлургическому заводу "ИСД Hutа Częstochowa".

"Польские эксперты прогнозируют, что в Польше и Западной Европе будут производится мульти-системные локомотивы и специальные вагоны (например, цистерны), а производство вагонов для массовых товаров, таких как уголь, песок, материалы для строительства дорог будет постепенно переноситься на Восток", - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе PKР Cargo получила лицензию на перевозки в Бельгии, которая стала для нее пятым заграничным рынком после Германии, Австрии, Чехии и Словакии, где она сможет официально заниматься грузоперевозками.

Справка УНИАН. Польское правительство создало PKР Cargo в 2001 году, выделив ее в отдельную компанию в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны. Компания входит в государственную группу PKP вместе с другими специализированными дочками и на сегодняшний день показывает самые лучшие результаты деятельности на фоне убыточной работы большинства других компаний.

В прошлом году PKP Cargo получила рекордную за всю историю компании прибыль в размере 75 млн долларов, что почти в 4 раза больше, чем 2010 году, а ее доходы увеличились на около 10% до 1,6 млрд долларов.

За первую половину текущего года компания сократила чистую прибыль на 3% до около 30 млн долларов при более 10% падении выручки - до около 670 млн долларов.