ОЖД за 9 месяцев отремонтировала почти 7 тыс. грузовых вагонов

Специалисты Одесской железной дороги (ОЖД) за 9 месяцев 2012 года отремонтировала 6,705 тыс. грузовых вагонов - на 4,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ОЖД, из отремонтированных вагонов 2,942 тыс. вагонов входят в инвентарный парк «Укрзализныци», остальные отремонтированные вагоны являются частными.

Ремонт грузовых вагонов на ОЖД осуществляется в пяти вагонных депо станций Знаменка, им. Т. Шевченко, Одесса-Застава 1, Помошная и Херсон, каждое из которых специализируется на различных видах ремонта.

Лидерами по ремонту вагонов является вагонные депо Знаменка, где за 9 месяцев 2012 года было отремонтировано 2,195 тыс. вагонов, и вагонное депо Херсон, где отремонтировали 1,973 тыс. вагонов.

Напомним, ОЖД заявляла о намерении выпустить еврооблигации на 125 млн долларов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.

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