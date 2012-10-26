«Укртелеком» за 9 месяцев увеличил чистую прибыль до 348 млн грн по МСФО

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Украине «Укртелеком» по итогам января-сентября 2012 увеличила чистую прибыль до 348,008 млн грн, что составило прирост за третий квартал в размере 223,5 млн грн с 124,5 млн грн за первое полугодие 2012 года.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, подготовленном в соответствии с МСФО.

Чистый доход «Укртелекома» по МСФО за январь-сентябрь текущего года вырос до 4,948 млрд грн, а валовая прибыль по МСФО – до 1,352 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, чистый доход «Укртелекома» по МСФО в январе-июне 2012 года составил 3,3 млрд грн, валовая прибыль – 851,8 млн грн.

По украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) I полугодие 2011 года «Укртелеком» завершил с чистым убытком 215,4 млн грн, чистым доходом – 3,33 млрд грн и валовой прибылью – 595,5 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,7 млн абонентов), компания также предоставляет услуги Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%.