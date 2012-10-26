«Укрзализныця» запустила рельсовый автобус в Крыму

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сегодня, 26 октября, ввела в эксплуатацию первый в Крыму рельсовый автобус, который будет курсировать из Армянска в Феодосию через Джанкой.

Как передает корреспондент УНИАН, подвижной состав, собранный компанией «ПЕСА Быдгощ» (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, Польша), обошелся Приднепровской железной дороге (ПЖД) и Совету министров Крыма в 20,6 млн грн.

Цена билета на автобус такая же, как существуют сегодня на пригородных маршрутах: Джанкой - Феодосия - 16,75 грн, Джанкой - Армянск - 11,75 грн.

«Мы выбрали удачную модель поезда: он вмещает 200 пассажиров, может двигаться со скоростью 120 километров в час, оснащен климат-контролем, вакуумным туалетом, которым можно пользоваться и на стоянке. В нем есть места для пассажиров в инвалидных колясках. Расстояние от Джанкоя до Феодосии он будет преодолевать на час быстрее, чем ныне эксплуатируемые поезда», - сказал начальник ПЖД Александр Момот во время презентации автобуса на вокзале в Симферополе.

Рельсовый автобус серии 620М - автономный моторный самоходный вагон с двигателем внутреннего сгорания - будет курсировать по неэлектрифицированным участкам Крымской дирекции железнодорожных перевозок ПЖД.

Дальность хода на одной заправке топлива составляет не менее 1000 км. Срок службы составляет 40 лет. Пассажирский салон имеет двойные места для сидения с одной стороны и тройные сиденья с другой, столики между сиденьями, ящики для мусора, поручни.

«Я думаю, что это не последний автобус, который мы запускаем в Крыму», - отметил крымский премьер Анатолий Могилев.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога (ЛЖД) с 27 сентября запустила рельсовый автобус - региональный поезд № 802/801 Львов-Луцк-Львов.