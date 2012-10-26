ПЖД запустит поезд «Интерсити+» из Днепропетровска в Крым к лету 2013 года

Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена запустить к следующему курортному сезону — лету 2013 года — скоростной поезд корейского производства класса «Интерсити+» из Днепропетровска в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник ПЖД Александр Момот сообщил сегодня журналистам в Симферополе.

"Нам предстоит решить грандиозную задачу: в следующий курортный сезон Крым должен получить поезда класса «Интерсити+», развивающие скорость до 160 километров в час, которые будут привозить днепропетровцев в Симферополь за 4 часа 50 минут. Это поезда являются последним словом техники", - сказал А.Момот.

Он уточнил, что пока речь идет об одном таком поезде. "Если он будет делать два рейса в день - одного поезда хватит, там девять вагонов, он вмещает почти 700 пассажиров", - сказал начальник ПЖД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, Укрзализныця» ввела в эксплуатацию первый в Крыму рельсовый автобус, который будет курсировать из Армянска в Феодосию через Джанкой.

Справка УНИАН. Поезд категории «Интерсити+» (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда "Украинский экспресс" производства Hyundai Rotem.