Возможный запрет экспорта пшеницы не отразится существенно на грузообороте ПЖД

Начальник Приднепровской железной дороги (ПЖД) Александр Момот считает, что предполагаемое введение Украиной запрета на экспорт пшеницы не отразится существенно на объеме грузооборота ПЖД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Момот сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«У нас работы - будь здоров! Если говорить о Приднепровской железной дороге, то мы грузим в сутки 650 вагонов угля, 2,5 тысячи вагонов руды, 650 вагонов металла и только 90 вагонов зерна», - сказал начальник ПЖД.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил о возможности полного запрета на экспорт пшеницы из Украины с 15 ноября. Украина, которая входит в десятку мировых экспортеров пшеницы, заявила об уменьшении своего нынешнего урожая втрое после неблагоприятных погодных условий.