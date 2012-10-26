В Луцке после капитального ремонта открыли железнодорожный вокзал

Львовская железная дорога (ЛЖД) в пятницу, 26 октября, открыла обновленный вокзальный комплекс в Луцке.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вокзал был последним среди всех вокзалов областных центров западного региона, который до сих пор капитально не ремонтировали.

Железнодорожники усилили фундамент вокзала, полностью перепланировали внутренние помещения вокзала и надстроили 3-й этаж площадью 750 кв. м, в котором разместили комнаты отдыха для пассажиров, заменили сети водоснабжения и канализации, электросети, обустроили отопление, вентиляционные сети, утеплили внешние фасады, украсили интерьер центрального зала, залов ожидания и кассовых залов.

Для повышения комфорта пребывания на вокзале лиц с ограниченными физическими возможностями обустроены места перехода к вокзалу и пассажирским платформам пандусами.

Кроме того, железнодорожники провели капитальный ремонт двухэтажного здания поста электрической централизации, здания пригородной кассы, багажного отделения, благоустроили привокзальную территорию и скверы площадью 10 тыс. кв. м, замостили брусчаткой перроны и площадь, провели озеленение территории, установили забор, выполнили противопожарную обработку станционных сооружений, входящих в вокзальный комплекс.

Как сообщал УНИАН, площадь железнодорожного вокзала в Луцке после капитального ремонта увеличится почти вдвое и составит 1624 кв. м, а в здании вокзала появится третий этаж.

Это самое масштабное обновление комплекса с момента его постройки в 1959 году.

Справка УНИАН. Работы по капитальному ремонту железнодорожного вокзала и всех служебно-технических сооружений станции Луцк продолжались с июня по декабрь 2011 года и с февраля по октябрь 2012 года. Стоимость выполненных работ составляет около 21 млн грн.

В 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.