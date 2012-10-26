Аэропорт «Борисполь» сократил чистую прибыль почти на 12%

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» в январе-сентябре 2012 года сократило чистую прибыль на 11,56% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 403,756 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Напомним, аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2012 года увеличил чистую прибыль на 16,13% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 270,495 млн грн.

За январь-сентябрь 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 6,691 млн человек.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

За январь-июнь 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.