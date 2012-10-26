В Китае в 2012 году соберут более 1 млрд мобильных телефонов

Китайские производители мобильных телефонов планируют собрать в 2012 году более 1 млрд мобильных устройств.

Об этом сообщает агентство «Сотовик» (sotovik.ru) со ссылкой на China Times.

В то же время, невзирая на столь впечатляющий объем выпуска мобильных телефонов, прибыль от выпуска мобильных устройств, которая остается в Китае, является незначительной. Согласно сообщению, почти вся прибыль от собранных мобильных устройств достается тем компаниям, которые разрабатывают такие устройства и представляют их на рынке (Samsung, Apple и др.), китайским же сборщикам достается до 1% прибыли с устройств.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2012 года в мире было продано порядка 840 млн мобильных телефонов.

При этом падение объемов продаж мобильных телефонов в 2012 году составило 2,3% во втором квартале 2012 года (419 млн телефонов) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Доля смартфонов в общем количестве мобильных телефонов, проданных во втором квартале 2012 года, составила 36,7% (рост по сравнению со 2 кварталом 2011 года на 42,7%).

Лидером в рейтинге продаж мобильных телефонов во 2 квартале 2012 года стала компания Samsung (Корея) – более 90,4 млн устройств, финская компания Nokia поставила на рынок 83,4 млн, Apple (США) - 28,9 млн, ZTE (Китай) - 17,9 млн, LG (Корея) - 14,3 млн, Huawei (Китай) - 10,9 млн. Остальные компании продали менее 10 млн устройств каждая.