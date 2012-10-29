Объем капинвестиций «Укртелекома» за 9 месяцев вырос на 45,6%

Объем капитальных инвестиций «Укртелекома» за 9 месяцев 2012 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 45,6% и составил более 747 млн грн.

Об этом сообщается в отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом 613,2 млн грн инвестиций привлечены за счет собственных средств, 135 млн инвестиций осуществлены за счет товарного кредита и финансового лизинга.

Как сообщал ранее УНИАН, объем капитальных инвестиций «Укртелекома» в 2011 году составил более 925 млн грн, согласно инвестплану «Укртелекома» в 2012 году планировалось освоить капитальных вложений на сумму более 1,345 млрд грн.

Инвестпланом, в частности, в 2012 году было запланировано продолжить развитие сети скоростного Интернета по технологии Аdsl2+, модернизацию существующей транспортной мультисервисной IP-сети, развитие первичной сети компании и др.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 году составил более 8 млрд грн, за 9 месяцев 2012 года - более 5,86 млрд грн.