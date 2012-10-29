Продажи мобильных телефонов в мире в 3-м квартале выросли до 444 млн устройств

Согласно оценке агентства IDC (США), в 3 квартале 2012 года в мире было продано 444 млн мобильных телефонов (в т.ч. смартфонов и др.), что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Gartner.

При этом доля смартфонов в общем количестве мобильных телефонов, проданных в 3 квартале 2012 года, составила 40,4%, или 179,7 млн шт., что на 45,3% больше, чем годом ранее.

Лидером в рейтинге продаж мобильных телефонов за отчетный период, как и в предыдущем квартале, стала компания Samsung (Корея) – более 105,4 млн устройств, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2011 года, при этом доля рынка компании выросла до 23,7% (в 3 квартале 2011 года - 20,1%).

Прошлогодний лидер, финская компания Nokia, в 3 квартале 2012 года заняла второе место в рейтинге, поставив на рынок 82,9 млн мобильных телефонов, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, при этом доля рынка компании снизилась до 18,7% (в 3 квартале 2011 года – 24,5%).

На третьем месте уже несколько кварталов находится компания Apple (США), которая за отчетный период поставила на 57,3% больше мобильных устройств – 26,9 млн, при этом доля рынка компании составила 6,1% (в 2011 году – 3,9%).

Следующее место в рейтинге заняла, поднявшись на одну строку, по сравнению с предыдущим кварталом, компания LG - 14 млн мобильных телефонов, что на 33,6% меньше, чем год назад (доля рынка упала с 4,9% в 2011 году до 3,1%).

Компания ZTE (Китай) опустилась в рейтинге на одну позицию, поставив на рынок 13,7 млн мобильных телефонов, падение на 22,2% (доля рынка также упала с 4,1% в 2011 году до 3,1%).

Остальные компании продали в 3 квартале 201,6 млн устройств, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года, рыночная доля также выросла с 42,5% в 3 квартале 2011 года до 45,3%.

На рынке смартфонов также лидирует компания Samsung, вдвое нарастившая объем поставок смартфонов по сравнению с 3 кварталом 2011 года – до 50,5 млн устройств. На втором месте - компания Apple, поставившая за отчетный период 26,9 млн смартфонов (рост 57,3%). На следующем место в рейтинге - компания Research In Motion – 7,7 млн смартфонов, что на 34,7% меньше, чем в прошлом году.

Компания ZTE продала 7,5 млн смартфонов, что на 82,9% больше, чем в 3 квартале 2011 года. Компания НТС (Китай) поставила на рынок 7,3 млн смартфонов (падение на 42,5%).

Остальные компании продали в 3 квартале 74 млн смартфонов, что на 48,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Напомним, во 2 квартале 2012 года в мире было продано 419 млн мобильных телефонов (в т.ч. смартфонов и др.), что на 2,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.