Lufthansa переводит рейсы в новый терминал "D" аэропорта "Борисполь"

Пассажиры крупнейшего европейского перевозчика – авиакомпании Lufthansa теперь обслуживаются в новом терминале «D» международного аэропорта «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. Как сказано в сообщении, авиакомпания Lufthansa осуществляет в аэропорт «Борисполь» международные регулярные рейсы из Франкфурта, Дюссельдорфа и Мюнхена – всего 34 рейса в неделю.

Пресс-служба Мининфраструктуры также отмечает, что с 1 сентября 2012 года собственная хендлинговая служба аэропорта «Борисполь» предоставляет Lufthansa полный спектр хендлинговых услуг по обслуживанию пассажиров, что является признанием высокого уровня работы аэропорта. Ранее аэропорт предоставлял услуги только по наземному обслуживанию воздушных судов.

Рейсы из нового терминала «D» аэропорта «Борисполь» начали также выполнять авиакомпании Austrian Airlines и Air Baltic. Ранее в этот терминал перешли British Airways, KLM, Air France, Czech Airlines, Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, авиакомпания «Россия».

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2012 года аэропорт «Борисполь» увеличил обслуживание пассажиров на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 6,691 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, обслуживающий более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Он является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.