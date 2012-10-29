«Укрпочта» вошла в десятку лучших на конкурсе «Гран-При Выставки WIPA»

Украинский почтовый блок «Маяки Украины» 2010 года выпуска вошел в десятку лучших по итогам престижного международного филателистического конкурса на лучшую марку «Гран-При Выставки WIPA».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как следует из сообщения, в конкурсе приняли участие 72 страны. Национальный почтовый оператор Украины уже в 10 раз состязается за звание победителя, и уже в пятый раз входит в десятку лучших представителей своей отрасли.

Справка УНИАН. Международный конкурс «Гран-При Выставки WIPA» - одно из самых уважаемых и престижных филателистических соревнований, который проводится ежегодно в Вене (Австрия). Члены жюри конкурса - известные австрийские художники, журналисты – филателисты, представители Австрийской почтовой администрации и австрийской национальной типографии.

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине. Чистая прибыль ГППС «Укрпочта» по итогам 2012 года, как ожидается, составит 39 млн грн – на 50% больше, чем в 2011 году.