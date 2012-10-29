Авиакомпания Alitalia перевела рейсы в терминал «D» Борисполя

Крупнейший итальянский авиаперевозчик Alitalia с 28 октября т.г. начал осуществлять рейсы из нового терминала «D» международного аэропорта «Борисполь», сообщили УНИАН в аэропорту.

Согласно сообщению, в соответствии с зимним расписанием авиакомпания Alitalia будет выполнять рейсы из «Борисполя» по маршруту Киев-Рим-Киев 6 раз в неделю дважды в день.

По словам директора по производству международного аэропорта «Борисполь» Александра Черепанова, месяцем ранее в новом терминале «D» был осуществлен первый рейс итальянской авиакомпании Air One, которая входит в состав «Smart Carrier» Alitalia Group.

Как сообщал УНИАН, пассажиры крупнейшего европейского перевозчика – авиакомпании Lufthansa с 28 октября обслуживаются в новом терминале «D» международного аэропорта «Борисполь». Lufthansa осуществляет в аэропорт «Борисполь» международные регулярные рейсы из Франкфурта, Дюссельдорфа и Мюнхена – всего 34 рейса в неделю.

Рейсы из нового терминала «D» аэропорта «Борисполь» начали также выполнять авиакомпании Austrian Airlines и Air Baltic. Ранее в этот терминал перешли British Airways, KLM, Air France, Czech Airlines, Turkish Airlines, Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, авиакомпания «Россия».

Справка УНИАН. Терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.

Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.